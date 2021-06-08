Россия, Китай, терроризм: генсек НАТО рассказал, что обсудил с Байденом

https://static.news.ru/photo/10ea00bc-17db-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К выводу о необходимости сдерживать Россию и вести с ней диалог пришли в ходе беседы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден. Об этом сообщил журналистам Столтенберг по итогам встречи. Его слова приводит РИА Новости.

Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата, — заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, они с Байденом пришли к согласию по поводу того, что подход к России должен быть двойственным и сочетать в себе «внешнюю защиту и диалог». Кроме того, генсек приветствовал решение Байдена встретиться с лидерами НАТО до встречи с Путиным.

Также Столтенберг рассказал, что он приветствовал продление СНВ-3 и диалог с Россией.

Диалог с Россией — это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. <...> Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями, — заявил генеральный секретарь НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поведал о злонамеренном плане НАТО в отношении России.