Россия ищет компромисс с Нидерландами по налогам

https://static.news.ru/photo/42313972-396f-11eb-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Москва готова ещё два месяца искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Ранее сообщалось, что соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами может быть отменено. Москва хочет договориться с Амстердамом об условиях, которые ранее обсуждали с Мальтой, Кипром и Люксембургом.

Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах, — цитирует РИА Новости пресс-службу российского кабмина.

Отмечается, что в Нидерланды можно выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. В России аналогичная ставка составляет 15% по дивидендам и 20% по процентам. В связи с этом Минфин хочет добиться увеличения налога у источника на 15% как по дивидендам, так и по процентам.

Отмечается, что процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займёт два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться.

Как писал NEWS.ru, Минфин сообщил, что какие-либо новые изменения в ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль российские власти сейчас не рассматривают. Ведомство напомнило, что по поручению президента Владимира Путина ранее «решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды)».

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