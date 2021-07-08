Россия призвала Израиль прекратить нападения в Сирии

Россия, Турция и Иран призвали Израиль отказаться от военных нападений в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении представителей этих государств по итогам международной встречи по Арабской Республике в астанинском формате, сообщает ТАСС.

Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить, — указано в документе.

Стороны подчеркнули, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили приверженность продвижению долгосрочного политического процесса, который осуществляют сирийцы при содействии ООН.

Также Турция, Россия и Иран договорились продолжать взаимодействие по борьбе с терроризмом. Представители стран осудили рост террористической активности в различных регионах Сирии и договорились сотрудничать для окончательной ликвидации террористических группировок.

Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В Нур-Султане проходит 16-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате. Участники встречи обсуждают темы, связанные с ситуацией в Арабской Республике, включая экономическую, гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на переговорах в Анталье ситуацию в Карабахе, Афганистане, Сирии и Ливии. Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что обе стороны выступают за мир в этих регионах.