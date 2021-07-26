Россия и Япония обсудили вопросы региональной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Японии в Москве Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова с послом Японии в Москве Тоёхисом Кодзуки, — отмечается в сообщении.

Также Рябков и Кодзуки затронули ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений.

Ранее власти Японии выразили протест из-за визита российского премьера Михаила Мишустина на Курильские острова. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такао Мори вызвал российского посла в МИД и выразил протест. Дипломат подчеркнул, что не принимает его.

В свою очередь МИД России выразил протест послу Японии в РФ в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии. Российская сторона призвала Японию отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень.