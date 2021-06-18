Россия и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/d7f29648-d043-11eb-b23a-96000091f725_660.jpgСергей ВершининФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника премьер-министра страны по национальной безопасности Дэвидом Куори. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Об этом сообщили на сайте МИД России.
Ситуация в ближневосточном регионе была рассмотрена в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН.
Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании, — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Глава МИД РФ подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ, а также от провокационной риторики. Также Лавров призвал на взаимной основе «разгрести завалы», связанные с работой дипломатических учреждений России в Великобритании. Он заявил, что РФ выступает за ответственное сотрудничество с Великобританией на основе взаимного учёта интересов.