Россия и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Николаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Вскоре засуха превратится в новую пандемию, от которой не будет вакцины. Об этом говорится в докладе Организации Объединённых Наций, который был опубликован на сайте Управления ООН по уменьшению опасности бедствий.

Как отмечается в документе, проблема засухи уже привела к экономическим убыткам в размере более $124 млрд. К настоящему дню эта проблема затронула более полутора миллиардов человек по всей планете. Стремительный...