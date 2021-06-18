16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Россия и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

17:25, 18 июня 2021
Сергей Вершинин Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника премьер-министра страны по национальной безопасности Дэвидом Куори. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Об этом сообщили на сайте МИД России.

Ситуация в ближневосточном регионе была рассмотрена в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН.

Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Глава МИД РФ подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ, а также от провокационной риторики. Также Лавров призвал на взаимной основе «разгрести завалы», связанные с работой дипломатических учреждений России в Великобритании. Он заявил, что РФ выступает за ответственное сотрудничество с Великобританией на основе взаимного учёта интересов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео