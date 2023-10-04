Россия и Украина могут вернуться к диалогу: новости СВО на вечер 4 октября Последние новости об СВО на Украине

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что Россия и Украина могут попытаться возобновить переговоры уже ближайшей весной. По мнению главы ведомства, Москва и Киев могут предпринять попытку диалога, чтобы что-то изменить, к тому моменту, когда уже исчерпают запасы оружия. При этом предстоящей зимой глава Минобороны Италии не исключил вероятность «российского ответа» на контрнаступление ВСУ.

Минобороны России опубликовало актуальную сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 495 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские военные подбили один украинский танк, уничтожили семь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777, станцию радиоэлектронной борьбы, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, три гаубицы Д-30, установку М119. В районе Шийковки в Харьковской области была выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Помимо этого, в Николаевской области у Криничек уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В Днепропетровской области в районе Солдатского истребители ВКС сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Град», две украинские противокорабельные ракеты «Нептун», американская управляемая авиационная бомба JDAM.

Склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ и боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны уничтожили под Купянском и Липцами в Харьковской области. Также склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ уничтожили в районе Константиновки в ДНР. Кроме того, под Херсоном ликвидирован склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, сообщило Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости

Минувшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку украинских десантников проникнуть в Крым, рассказали в военном ведомстве. По данным МО РФ, десантная группа ВСУ направлялась в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах. ФСБ сообщила о захвате в плен одного из диверсантов, пытавшихся прорваться на полуостров. Военнопленный рассказал, что целью десантной группы ВСУ была фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму. Telegram-канал «Два майора» опубликовал фото, на котором российские пограничники оказывают помощь диверсанту. Задержанный оказался сотрудником военной разведки Украины, до этого мужчина работал шахтером. По данным канала, во время вылазки диверсант упал с гидроскутера и был брошен своими сослуживцами.

ВСУ обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди жителей никто не пострадал, повреждены несколько зданий, посечен осколками автомобиль. Он добавил, что в результате атаки жители Плехово остались без света, также были обесточены села Гуево и Горналь.

Украинские военные были вынуждены сменить тактику и перейти на бои малыми группами из-за больших потерь, предположил политолог Евгений Михайлов. По его словам, теперь ВСУ передвигаются небольшими группами на одной-двух машинах и ищут возможность, чтобы попытаться нанести урон российской армии.

Контрнаступление ВСУ все еще продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для продвижения украинской армии не хватает снарядов и средств противовоздушной обороны. Основную проблему для украинцев по-прежнему представляют заминированные поля, признался украинский лидер.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

ВСУ начали применять на Херсонском направлении какие-то новые снаряды, которых прежде еще не приходилось наблюдать, рассказал замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. Эти боеприпасы, по его словам, будто сделаны на основе противогазного фильтра.

Западная военная техника гораздо хуже приспособлена к боевым действиям в осенне-зимний период, чем российская, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так, западные танки, по его словам, быстрее вязнут в грунте и более требовательны в обслуживании. Военный эксперт пояснил, что если американский Abrams или британский Challenger съедет в кювет, то понадобятся эвакуационные машины, чтобы их вытащить. Но погодные условия могут доставить неприятности обеим сторонам, ведь на Украине часто случаются оттепели, заключил он.

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