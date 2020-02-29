https://static.news.ru/photo/6b9bca12-5ad5-11ea-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed/ТАСС

Представители РФ и Турции на консультациях по Сирии 26–28 февраля подтвердили намерения снизить напряжённость в Идлибе при продолжении борьбы с террористами.

В переговорах приняли участие замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Кроме того, стороны договорились о необходимости снижения напряжённости «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также о защите мирного населения и оказании гуманитарной помощи всем нуждающимся.

28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Анкара пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Москве 5 или 6 марта.