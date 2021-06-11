Россия и Турция проведут переговоры по возобновлению авиасообщения

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Делегация инспекторов из России в ближайшее время отправится в Анталью, чтобы обсудить с представителями турецкой стороны вопрос возобновления авиасообщения между государствами. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Слова политика приводит телеканал TRT Haber.

Эрдоган подчеркнул, что по поводу туризма турецкие министры также налаживают связи с британскими коллегами.

Кроме того, из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры, — сказал президент.

Россия продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно не известно, когда перелёты в страну снова станут возможными.

Ранее стало известно, что полётные программы между Россией и Турцией могут быть восстановлены в июле. Об этом в разговоре с журналистами в среду, 9 июня, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.