Россия и Турция хотят создать совместные силы в Ливии

Россия и Турция ведут переговоры в камерном формате о демилитаризации находящегося под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) города Сирт и о создании совместных полицейских сил в этом районе для поддержания режима прекращения огня. По крайней мере, именно так арабские СМИ интерпретируют итоги двухсторонних консультаций, которые завершились в Анкаре 16 сентября. Несмотря на участившиеся слухи о скором примирении в Ливии, есть основания сомневаться, что РФ и Турция смогут реализовать его потенциал вдвоём.

О том, что российская и турецкая стороны ведут дискуссию по поводу вариантов демилитаризации Сирта, сообщили ливийские СМИ. По данным канала 218News, Москва выразила согласие на вывод войск командующего ЛНА Халифы Хафтара из города при условии сохранения некой системы ПВО на авиабазе Кардабия. Как утверждают источники канала, российская сторона предложила создать в этом районе нейтральные полицейские силы, лидер которых будет выбран позже. Сообщается, что были представлены четыре кандидатуры, которые способны взять на себя эту задачу.

Сообщение 218News появилось на фоне российско-турецких консультаций в Анкаре, которые завершились 16 сентября. Российских делегатов возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, турецких — замглавы турецкого Министерства иностранных дел Седат Онал. Если первый этап двухдневных переговоров был посвящён Ливии, то второй — ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем неправительственных формирований и радикальных группировок.

О том, какие именно средства ПВО развёрнуты в наиболее конфликтном районе Ливии или вблизи него, раньше сообщалось только на неофициальном уровне. В этом месяце в социальных сетях появились снимки предполагаемых С-300 в городе Рас-эль-Ануф. Переброску техники тут же приписали вооружённым силам (ВС) Египта, которые также поддерживают восточно-ливийское руководство. Правда, в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин отмечал, что видимая антенна радиолокационной станции (РЛС) на этой технике «более всего похожа не на РЛС имеющихся у Египта систем С-300ВМ "Антей-2500", а на что-то типа всевысотного обнаружителя 96Л6, которые обычно придаются системам из линейки С-300ПМУ-2/С-400».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Признаком того, что скоро международному сообществу могут быть представлены некие договорённости по Ливии, являются и перестановки в органах власти на востоке бывшей Джамахирии и в Триполитании. Так, арабские СМИ 16 сентября продолжили тиражировать данные о возможной отставке главы базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Этому предшествовали сообщения Bloomberg, согласно которым премьер временного правительства может объявить об уходе на этой неделе. Так, агентство уточняло, что политик уже обсудил свои планы с ливийскими и зарубежными партнёрами. Согласно им, он должен остаться в должности исполняющего обязанности главы ПНС на какое-то время.

Правда, как утверждают источники ТАСС в кабинете министров в Триполи, отставка Сараджа не должна произойти ранее проведения президентских и парламентских выборов или до того момента, когда противоборствующие стороны конфликта в Ливии достигнут сделки об урегулировании.

Опыт предыдущих камерных договорённостей Москвы и Анкары по Ливии показывает их недолговременность. Причина заключается как в слабой контролируемости Хафтара, так и в широкой интернационализации ливийского досье. Предыдущая попытка согласовать устойчивый режим прекращения огня была предпринята в январе этого года на встрече в Москве, однако тогда согласованный РФ и Турцией формат не был имплементирован непосредственными сторонами конфликта. Сейчас ситуация «на земле» иная. Тем не менее успех любых новых договорённостей может быть частично обеспечен только сменой действующих лиц в ливийском политическом ландшафте. Последнее же слово будет оставаться за аравийскими монархиями, которые давно не видят в Турции друга или нейтрального игрока.