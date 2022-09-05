Россия и Таиланд намерены возобновить прямое авиасообщение МИД РФ: Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения, сообщили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.

Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что указанные шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов. Так, в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году — 587 тысяч человек, а в 2021 году — только 117,5 тысяч.

Таким образом МИД РФ анонсировал встречу главы ведомства Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем, который пробудет в Москве с 5 по 6 сентября.

Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что Таиланд с нетерпением ждет участия президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре. По его словам, визит российского лидера может стать памятным событием в рамках 125-летия установления дипотношений между двумя странами.