Невыдача США виз ряду членов российской делегации стала лейтмотивом всего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Невольное попадание в один ряд с Ираном и Венесуэлой, которые столкнулись с аналогичной проблемой, заставило главу российской дипломатии поднять вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры из США в другую страну. Разногласия вроде бы удалось уладить в пятницу — 27 сентября. С подробностями из Нью-Йорка — специальный корреспондент News.ru.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео были одной из наиболее важных встреч в графике российского министра. Перед Москвой и Вашингтоном стоит ряд вопросов, которые требуют оперативного обсуждения: от продления СНВ-3 и до санкционной политики США в отношении России. Однако же центром предстоящей дискуссии стала визовая политика Вашингтона.

Перед отлётом российской делегации в Нью-Йорк на сессию Высокого уровня Генассамблеи ООН глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв заявил журналистам, что ряд членов делегации не смогли получить американскую визу. По данным News.ru, речь идёт о десяти представителях внешнеполитического ведомства, включая переводчиков. Также в список помимо самого Косачева попал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В общей сложности отправиться на Генассамблею не смогли тринадцать человек.

Сам Лавров же выразил уверенность в том, что ни Помпео, ни президент США Дональд Трамп не были в курсе сложившейся ситуации, а за невыдачей виз стоят «чиновники среднего звена». Позднее на итоговой пресс-конференции он заявил, что Помпео подтвердил его догадки.

Я ещё раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил, — сказал он.

Переговоры проходили в зале консультаций Совета безопасности ООН, довольно просторной переговорной комнате, которая всё же с трудом вместила российских и американских журналистов. Ажиотаж вокруг российско-американских встреч не утихает годами, вне зависимости от того, кто занимает пост госсекретаря. Традиционно журналисты из США стараются выкрикнуть вопросы министрам. Так случилось и в этот раз. Представитель американских СМИ адресовал свой вопрос Помпео, но касался не России, а Украины.

Неутихающий скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским, который привёл к инициации процедуры импичмента и публикации стенограммы беседы, 27 сентября получил новый оборот. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC заявила, что «Россия приложила к этому руку». Тем не менее она не стала вдаваться в подробности того, каким образом Москва могла быть причастна к произошедшей ситуации. Лавров со своей стороны назвал её высказывания «очевидной паранойей».

По итогам переговоров, которые длились меньше часа, МИД РФ выпустило сообщение, в котором заявил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили «широкий круг вопросов», включая ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане и на Украине. Сирия и тема контроля над вооружениями в тексте не фигурировали.

Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга. В этой связи отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность, — отмечалось в сообщении МИД.

В свою очередь информированный источник в беседе с News.ru высказал мнение, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, «сторонам удалось донести друг до друга свои позиции».

Помпео в своём микроблоге в Twitter в отличие от российской стороны сообщил, что вопрос контроля над вооружениями всё-таки обсуждался.

Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова, — заявил Помпео.

Лавров в свою очередь отметил, что российские предложения по продлению СНВ-3 и по взаимному мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности остаются на столе.

Майк Помпео выразил готовность обсуждать эти темы, но, правда, подтвердил известную американскую позицию, что вдвоем это делать уже трудно, надо расширять рамки. Мы будем не против любых форматов при понимании, что все участники, которых Соединенные Штаты хотели бы пригласить, ответят на это приглашение, — сказал российский министр.

Таким образом очевидный позитивный шаг в болезненной для Москвы теме остался незамеченным на фоне визового скандала. Глава российского внешнеполитического ведомства заметно снизил градус риторики по итогам переговоров с Помпео, но перекрыть негативный фон ему не удалось.