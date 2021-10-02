Россия и США не договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Россия и США обсудили перспективы взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Прийти к соглашению сторонам по итогов переговоров не удалось. Об этом на брифинге в Женеве заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

В ходе встречи стороны не договорились о конкретных шагах. Однако, по мнению Мурашко, американцы готовы вернуться к диалогу после оценки позиции России.

Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы, — сказал глава российского Минздрава.

Мурашко отдельно уточнил, что во время переговоров поднимался вопрос о признании не вакцин, а именно сертификатов. Помимо этого, стороны обсудили эффективность профилактических мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса в глобальных масштабах.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия продолжает рассматривать инициативу России о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов вакцинации. По его словам, Москва обратилась к германским партнёрам по дипломатическим каналам с инициативой о консультациях по взаимному признанию сертификатов вакцинации ещё весной 2021 года.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе, который Берлин увязывает с лицензированием и применением российских препаратов в рамках ЕС, не должно быть недобросовестной конкуренции, продиктованной интересами западных фармакологических компаний.