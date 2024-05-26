Россия и Польша договорились о транзите казахстанской нефти Reuters: PERN и «Транснефть» договорились о транзите казахстанской нефти в ФРГ

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Польский оператор трубопроводов PERN договорился с «Транснефтью» о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию, передает Reuters. По данным журналистов, существовал риск прекращения поставок уже в июне из-за проблем с платежами.

В итоге немецкая компания PCK Schwedt, куда попадает энергоресурс из Казахстана, возьмет на себя расходы по обслуживанию, отметили в агентстве. При этом неназванное словацкое предприятие обеспечит обслуживание учета на польском участке, что исключит угрозу санкционного воздействия на PERN, говорится в статье.

Ранее парламент Казахстана одобрил ратификацию документа с новыми условиями для поставок российской нефти в Китай. Согласно нововведению, объем ежегодного транзита будет увеличен с 7 млн до 10 млн тонн сырья.

До этого «Транснефть» подписала договор о поставках казахстанской нефти через территорию России на 2024 год. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации в Казахстан, где глава российской компании Николай Токарев провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили взаимодействие между Москвой и Астаной в сфере транспортировки энергоресурсов, в том числе перспективы сотрудничества в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.