Россия и ООН обсудят продление зерновой сделки РИА Новости: Россия и ООН со дня на день обсудят возможность продления зерновой сделки

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Власти России в ближайшее время могут провести переговоры с руководством ООН по зерновой сделке, которые определят будущее механизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, обсуждение может пройти со дня на день, предположительно, в Женеве. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас судьба зерновой сделки еще не определена.

Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты. Возможно, они пройдут в Женеве. Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет, — сказал источник.

Отвечая на вопрос о возможности продления зерновой сделки, собеседник заявил, что «переговоры будут продолжены».

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что с 18 июля зерновая сделка может прекратить действовать. По словам дипломата, страна не заинтересована в договоренностях, которые не выполняются. Он отметил, что Москва неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки.

По данным Financial Times, руководство Евросоюза может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к системе международных платежей SWIFT. По словам источников газеты, такая мера нужна для расчетов по операциям, которые связаны с поставками зерна из России. Таким образом ЕС хочет сохранить зерновую сделку.