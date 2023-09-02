Россия и Малайзия начали торговать в юанях и дирхамах

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть малайзийских компаний начала совершать сделки с российскими контрагентами в китайских юанях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, рассказал РИА Новости торговый советник посольства азиатского государства Хайфил Элми Джамил. Спрос на рубли остается не самым высоким, добавил он. То же касается малайзийских ринггитов.

Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов, — сообщил Джамил.

Китайские юани пока что имеют наибольшую популярность, добавил он. При этом ранее Джамил заявлял, что полного перехода на торговлю в национальной валюте не происходит из-за незначительного объема сделок.

Ранее президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу заявил, что создание единой валюты стран БРИКС не является вопросом ближайшей перспективы. По его словам, перед этим необходимо решить ряд важных задач. Среди них гармонизация денежно-кредитной политики центробанков всех стран-участниц организации.

Пока что торговать необходимо в национальных валютах, потому что «они существуют», добавил он. Это повышает значимость каждой конкретной страны, считает Ксулу.