Россия и КНР обратились к Японии из-за сброса радиоактивной воды в океан

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай и Россия предупредили Японию о технических проблемах в связи с предстоящим сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан, говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Москва и Пекин отметили, что прогноз составлен на основе положительного опыта стран в сфере ядерной безопасности.

С учетом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС «Фукусима»] в море, — говорится в заявлении.

Ранее Китай также запретил импорт продуктов из 10 японских префектур, включая Фукусиму. Причиной стали планы Японии по сбросу радиоактивной воды. В заявлении китайского Главного таможенного управления утверждается, что таким образом страна рассчитывает предотвратить ввоз зараженных продуктов питания.

Ранее океанолог Сергей Мухаметов предупредил, что при сбросе радиоактивной воды в океан ее уровень достигнет берегов Аляски, а затем доберется до западного побережья Канады и США. Часть воды также рискует прибыть к берегам Камчатки. При этом, по словам эксперта, она в значительной степени будет разбавлена обычной водой.