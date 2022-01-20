Россия и Китай заблокировали санкции ООН против связанных с КНДР лиц

Россия и США выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР. Соответствующую инициативу ранее выдвинули США. Для принятия решения необходимо согласие всех членов Совбеза. Об этом пишут РИА Новости.

Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР, — рассказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил ещё один источник. По имеющимся данным, для принятия необходимого решения следует получить согласие всех 15 членов Совета Безопасности ООН.

На минувшей неделе от США поступило предложение ввести санкции ООН в отношении пятерых лиц, ранее внесённых в санкционные списки американского Министерства финансов за связи с КНДР. 12 января власти Штатов ввели односторонние санкции против российской фирмы «Парсек»: её обвинили в поставках товаров и технологий для ракетной программы Северной Кореи. Также санкции были введены против семи физических лиц, проживающих в РФ и Китае — среди них один россиянин и шестеро граждан КНДР.

Ранее в США заявили о том, что северокорейские хакеры могли атаковать МИД России перед Новым годом. Фишинговая компания против сотрудников МИД началась ещё в октябре. Атака осуществлялась на сотрудников, работающих с Индонезией и США.