Россия и Китай переходят на расчеты за газ в рублях и юанях

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«Газпром» и китайская компания CNPC подписали дополнение к контракту на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» для перехода на расчеты в национальных валютах, сообщается в Telegram-канале российского холдинга. Глава «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян также рассмотрели возможности строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и газопровода «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы.

В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири». В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях, — указано в канале.

Ранее стало известно, что экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%. Так, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

До этого сообщалось, что объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня резко снизился. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет.