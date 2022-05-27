Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект США о санкциях против КНДР

Фото Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

Россия и Китай воспользовались правом вето в ходе голосования в Совбезе Организации объединенных наций (ООН) за проект резолюции США об усилении санкций против КНДР. Отмечается, что за принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН. Документ предполагал, что объём допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну будет снижен, пишет РИА Новости.

Если до этого СБ ООН разрешал поставлять Северной Корее в течение года четыре миллиона баррелей, то нынешний проект сокращал этот объём до трёх миллионов баррелей, — сказано в публикации.

В качестве аргументации проект основывался на текст резолюции 2397 от 2017 года, где сказано, что в случае повторного проведения Пхеньяном ядерных испытаний или запуска баллистической ракеты, то ООН примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в Северную Корею.

КНДР ранее осуществила запуск трёх баллистических ракет в сторону Японского моря. Все ракеты были выпущены из района Сунан близ Пхеньяна. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщил, что две из трёх запущенных КНДР ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами сообщил, что никаких сейсмособытий в Японском море после пусков ракет КНДР учёные не зафиксировали.