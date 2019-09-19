https://static.news.ru/photo/08258892-dafb-11e9-8f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что цель этого проекта — спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома.

Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе, — цитирует ТАСС дипломата.

Как писал News.ru, Совету Безопасности ООН предстоит проголосовать по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу. Голосование может пройти сразу по двум проектам резолюций, направленным на улучшение ситуации в Идлибе. Первый проект представлен Германией, Бельгией и Кувейтом, а второй — Россией и КНР. Документы содержат противоречащие оценки ситуации в Идлибе, поэтому не исключено, что на обе резолюции будет наложено вето.