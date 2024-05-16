Россия и Китай достигли договоренности в области авиасообщения Россия и Китай договорились содействовать развитию авиасообщения

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Россия и Китай договорились содействовать развитию авиасообщения, следует из совместного заявления об углублении партнерства, подписанного лидерами двух стран. Стороны также достигли договоренности расширять сотрудничество в области туризма. Вместе с тем Москва и Пекин условились о взаимовыгодном содействии в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран. Он отметил, что они строятся на основе добрососедства, равноправия и поддержки.

За семь с половиной десятилетий российско-китайские отношения динамично развивались и вышли на беспрецедентно высокий уровень, — сказал российский лидер.

Кроме того, Москва и Пекин выразили решимость активизировать усилия по борьбе с загрязнением пластиковым мусором. Меры будут приниматься с учетом суверенитета сторон. Также планируется совместно с другими государствами разработать обязательный инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской.

Также сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили осуждение в связи с инициативами по изъятию активов и собственности иностранных государств. Москва и Пекин оставляют за собой право на применение ответных мер.