Россия и Израиль объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусу. Об этом главный санитарный врач России Анна Попова договорилась с представителями израильской делегации, прибывшими в Москву для обсуждения сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте российского ведомства.

Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции, — говорится в тексте.

В ходе переговоров стороны обменялись актуальными данными об эпидситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах COVID-19. Участники встречи рассмотрели вопросы вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что только таким образом можно остановить пандемию и предотвратить тяжёлое течение болезни.

Кроме того, партнёры отметили широкий охват тестированием на COVID в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с появлением новых разновидностей вируса.

Ранее Попова отметила, что Россия занимает четвёртое место в мире по числу проведённых гражданам ПЦР-тестов на коронавирус. Глава Роспотребнадзора также заявила, что важно организовать тестирование на COVID-19 для больных ОРВИ и гриппом. Ведомство уже подготовило распоряжение, в котором говорится об обеспечении в течение трёх месяцев регионов тестами.