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Россия и Иран собрались отменить индивидуальные визы для туристов

10:23, 06 июня 2021
Фото: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 июля, в Москву прибывает Министр туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Мунесан. Он подпишет соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов. Об этом проинформировал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Сегодня Али Асгар Монсан, министр культурного наследия, туризма и ремёсел нашей страны, приедет в Москву для подписания соглашения <...>. Согласно этому документу, туристы двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании и с групповыми визами, — написал дипломат в Facebook.

В мае 2019 года Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке. В конце февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики.

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