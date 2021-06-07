Россия и Иран собрались отменить индивидуальные визы для туристов

Фото: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/GLOBAL LOOK PRESS

Антон Касс NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Всё более явное сотрудничество России и Китая представляет «серьёзный вызов» для НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в беседе с изданием Welt am Sonntag.

Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время всё активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном, — подчеркнул глава Альянса. Столтенберг добавил, что сотрудничество двух стран...