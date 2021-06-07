Россия и Иран собрались отменить индивидуальные визы для туристов

https://static.news.ru/photo/00219498-c699-11eb-8213-96000091f725_660.jpgФото: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/GLOBAL LOOK PRESS
В воскресенье, 6 июля, в Москву прибывает Министр туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Мунесан. Он подпишет соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов. Об этом проинформировал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Сегодня Али Асгар Монсан, министр культурного наследия, туризма и ремёсел нашей страны, приедет в Москву для подписания соглашения <...>. Согласно этому документу, туристы двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании и с групповыми визами, — написал дипломат в Facebook.
В мае 2019 года Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке. В конце февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики.