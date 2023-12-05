Россия и Иран потребовали от членов ООН возместить убытки от санкций Россия и Иран заключили соглашение о противодействии односторонним санкциям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Россия и Иран в совместной декларации заявили, что государства, причинившие односторонними санкциями убытки странам, физическим или юридическим лицам обязаны нести ответственность за компенсацию и возмещение ущерба, говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер является незаконным, противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и нормам международного права, а также будет влечь за собой международную ответственность, — указано в декларации.

Также в этом документе указано, что никто из стран в ООН не обязан исполнять указания по введению санкций в одностороннем порядке. Также локальные суды не могут распространять свои решения на все страны объединения.

Любое решение иностранного суда, вытекающее из применения национальных законов, указов и постановлений, предусматривающих принятие односторонних принудительных мер в отношении других государств, не должно ни признаваться, ни выполняться национальными судами, — говорится в документе.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что антироссийские санкции нарушают права человека и противоречат Уставу ООН. Он обратился с вопросом к правительству ФРГ о том, как продление ограничительных мер против России соотносится с резолюцией Совета ООН, которая осуждает введение односторонних санкций для внешнеполитического давления.