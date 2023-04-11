Российские самолеты будут чинить в Иране Россия и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации

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Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, сообщило агентство ISNA со ссылкой на главу Организации гражданской авиации ИРИ Мохаммада Мохаммади-Бахша. Он добавил, что «в перспективе возможно совместное использование любых производимых двумя странами запчастей для ремонта самолетов».

На высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры между Ираном и Россией по использованию инфраструктуры для обучения [пилотов] и центров по ремонту и техобслуживанию [самолетов], — говорится в сообщении.

Мохаммади-Бахш отметил, что Росавиация «признала иранские стандарты в этой области».

Компания «Аэрофлот» ранее отправила в Иран на починку лайнер Airbus A330-300. Это первый случай отправки на ремонт воздушного судна из России после введения западных санкций. По словам представителя перевозчика, самолет был отправлен в ближневосточную страну еще 5 апреля.

Представитель «Аэрофлота» уточнил, что самолет пришлось отправить в Иран для обслуживания стоек шасси. Для решения этой проблемы Россия раньше отправляла самолеты в Гонконг, однако после ввода санкций это стало невозможно.