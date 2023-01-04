Россия и Иран займутся строительством торговых судов Россия и Иран подписали контракт на строительство торговых судов

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Власти России и Ирана подписали контракт на совместное строительство торговых судов, передает IRNA. Заказчиком выступил ирано-российский порт Салянка, который находится в Астрахани. Как заявил генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан, благодаря совместным портовым перевозкам стоимость экспортных товаров будет снижена.

Завершение цикла портовых перевозок положительно оказывает влияние на снижение конечной цены экспортных товаров Ирана и России, и, как следствие, повысится качество жизни населения двух стран, — отметил Акучекиан.

По его словам, строительство кораблей является большим шагом для торгового сотрудничества России и Ирана. Он считает, что государства должны предоставить больше судов, а также укрепить инфраструктуру портовых услуг.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что развитие международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг является важным направлением для сотрудничества между РФ, Азербайджаном и Ираном. По его словам, российская сторона готова к партнерству в трехстороннем формате. Новак отметил, что развитие МТК позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из РФ до портов Ирана в Персидском заливе.