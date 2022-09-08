Россия и Индонезия возобновят прямые авиарейсы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На прямые полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air, сообщает РИА Новости.

О возобновлении прямых авиаперевозок рассказал на полях ВЭФ индонезийский посол Хосе Таварес. Запросившие разрешение российские компании сначала должны открыть в Индонезии свои представительства. Посол назвал это обязательным требованием, которое надо выполнить.Он добавил, что даже для полетов на Бали необходимо, чтобы у авиакомпаний были свои представительства в Индонезии.

Дипломат отметил, что многие российские компании заинтересованы в авиасообщении между двумя странами.

Сейчас власти рассматривают возможность по крайней мере предоставления [разрешения]. Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на Бали, — отметил Таварес.

Ранее египетская авиакомпания AlMasria запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. По сообщению Ассоциации туроператоров России, в первом полугодии 2022 года число турпоездок россиян за границу увеличилось на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,6 млн визитов.