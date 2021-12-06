Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима

Россия и Индия согласились продолжить работу по упрощению визового режима, включая введение электронных виз. Кроме того, стороны договорились приложить усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по результатам XXI саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания» опубликовано на сайте Кремля.

Стороны приветствовали поступательное упрощение визовых формальностей, включая введение обеими странами электронных виз. <...> Стороны согласились продолжить работу по упрощению визового режима, — говорится в заявлении.

Москва и Нью-Дели приветствовали успешную реализацию двусторонней программы культурных обменов между Минкультуры РФ и Минкультуры Индии на 2021–2024 годы. Она играет важную роль в укреплении контактов между людьми.

Решено продолжить обоюдовыгодную практику проведения фестивалей культуры и кино на основе взаимности. Подчеркнута необходимость расширения географии культурных обменов и привлечения молодежных и фольклорных групп. Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, в том числе через развитие контактов между профильными учебными заведениями, — отмечается в заявлении.

Ранее посольство РФ в Индии сообщило, что индийские граждане и лица, имеющие вид на жительство в стране, снова могут получить российские визы всех категорий. Это стало возможно благодаря отмене ряда ограничений.