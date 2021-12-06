Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН

Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН. Это нужно сделать, чтобы отразить современные глобальные реалии, говорится на официальном сайте Кремля. Такое заявление было сделано по итогам встречи президента нашей страны Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди после XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Обе страны призвали к всеобъемлющему реформированию Совбеза ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности, — говорится в сообщении.

Путин также поздравил Индию с успешным председательством в Совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры этой страны в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Моди поблагодарил Путина за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли 9 августа в рамках председательства Индии в СБ ООН.

Ранее Путин заявил на встрече с Моди в Нью-Дели, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. По его словам, отношения между двумя странами развиваются и устремлены в будущее.

Путин добавил, что состоявшаяся ранее встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2 + 2» говорит «о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».