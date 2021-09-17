Россия и Франция запустят рабочую группу по спору о шампанском

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На открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстроить интеграционные процессы между латиноамериканскими странами и государствами Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом пишет MK.ru.

Глава Эквадора призвал лидеров соседних стран отказаться от идеологических разногласий. По его мнению, только так можно начать строить отношения, основываясь на прагматизме. При этом Лассо отметил, что в новом союзе,...