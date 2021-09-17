Россия и Франция запустят рабочую группу по спору о шампанском
Сона Рустамова
Сона Рустамова
08:45, 19 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди обсудил со своим российским коллегой Сергеем Левиным закон о шампанском. Стороны договорились о продолжении переговоров и создании рабочей группы. Об этом рассказал французский чиновник на своей официальной странице в Twitter.
Мы достигли договорённости о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку некоторой своей продукции.
Решение компании связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля документ исключает среди прочего понятие «шампанское». Разрешение его использовать оставлено только для напитков, произведённых в России. Из-за изменений в законодательстве от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» потребуется пересертифицировать свои шампанские вина на категорию «игристое вино» и изменить маркировку продукции. В Moet Hennessy с этим не согласились.