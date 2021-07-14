Россия и Белоруссия разработают план противодействия санкциям Запада

Правительствам Белоруссии и России поручено разработать совместный план противодействия западным санкциям. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт, слова которой приводит БелТА.

Эйсмонт подчеркнула, что правительства двух стран должны разработать меры для снятия барьеров на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок. Также стороны обсудят вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Белоруссию.

Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объёмами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций, — заявила Эйсмонт.

Ранее президент Владимир Путин высказал свою точку зрения насчёт Союзного государства России и Белоруссии. По мнению российского лидера, само по себе оно не является государством, так как у стран сохраняется суверенитет. Что же касается интеграции России и Белоруссии, она поможет облегчить жизнь граждан обеих стран, создать условия для обоюдного экономического развития и повысить общую конкурентоспособность. Но до уровня стран ЕС по сплочённости Москве и Минску ещё далеко.