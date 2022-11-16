Россия и Белоруссия подпишут соглашение о беспрепятственном судоходстве

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Правительства России и Белоруссии подпишут соглашение о беспрепятственном судоходстве по внутренним водным путям. Премьер России Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с белорусской стороной подписать доверенность от имении правительства России по достижении соглашения, пишет РИА Новости.

Одобрить представленный Минтрансом России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, — сказано в документе.

Соглашение определяет порядок и условия судоходства по внутренним путям государств при плавании судов под иностранным флагом, отмечается в документе.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с белорусскими коллегами заявил, что Белоруссия была и остаётся верным союзником и надёжным партнёром России в условиях общемирового роста напряженности и конфронтации с Западом. Минобороны РФ считает обеспечение военной безопасности союзного государства своей приоритетной задачей.