Россия и Белоруссия могут отменить роуминг

https://static.news.ru/photo/defd93e6-fb7a-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведётся, — цитирует его РИА Новости.

Рапота отметил, что его в этом заверили ведомства обеих стран — членов Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «заверение было достаточно чёткое».

Ранее сообщалось, что «дорожная карта» интеграции предполагала, что плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. В августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отмечал, что отмена роуминга в Союзном государстве может занять от шести до девяти месяцев после подписания «дорожной карты».

Как писал NEWS.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что выйти на решение об отмене разделения мобильных сетей на «гостевые» и «домашние» между РФ и Белоруссией необходимо до конца 2020 года.