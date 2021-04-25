Россия и Австрия обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

https://static.news.ru/photo/c94b7a14-db80-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Вена ведут переговоры по восстановлению регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, переговоры на этот счёт идут в предметном ключе. на сегодняшний день согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября текущего года. Частота перевозок составит до 14 рейсов в неделю.

Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров, — подчеркнул посол.

Он также отметил, что восстановление авиасообщения напрямую зависит от ситуации с коронавирусом в РФ и Австрии.

Все коммерческие рейсы в РФ были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Продолжили выполняться только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и возвращения иностранных граждан на их родину.

В настоящее время международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

В Австрию россияне могут попасть при наличии вида на жительство или визы D.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» после более чем годового перерыва возобновила рейсы Москва — Таллин — Москва.