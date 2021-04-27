Песков: Россия готова предоставить Бразилии данные по вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5849529e-a73d-11eb-8d1f-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия готова предоставить Бразилии дополнительные данные, которые свидетельствуют о безопасности вакцины «Спутник V». Вместе с тем, пока что нет ясности о том, какой именно информации не хватает регулятору этой страны, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, в этой связи двусторонние «контакты будут продолжаться».

Данных уже предостаточно. Опыт уже очень большой. Уже образовалась big-data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надёжная, — сказал представитель Кремля.

Он заверил, что если бразильской стороне всё равно не хватает каких-то данных, «они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно».

Песков добавил, что мировой спрос на российскую вакцину очень большой, в связи с чем «все, кто имеет отношение к производству, работают в авральном режиме и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, тоже в авральном режиме, чтобы это производство наладить за границей».

Ранее стало известно, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввоз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну. В качестве причины представители регулятора назвали нехватку информации, гарантирующей безопасность препарата.