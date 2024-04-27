Россия готова поставлять Су-35 в Индонезию Tempo: Москва готова возобновить диалог по поставкам Су-35 в Индонезию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35

Россия готова возобновить диалог по поставкам Су-35 в Индонезию, заявил военный атташе РФ в Джакарте Максим Лукьянов. По его словам, которые приводит индонезийский журнал Tempo, для этого должно быть желание самой Индонезии.

Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России получило первую в этом году партию истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Все истребители прошли цикл наземных и летных испытаний, которые проходили в различных рабочих режимах. Они уже совершили перелет к местам несения службы.

До этого два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

Американский журнал Military Watch Magazine писал, что истребители пятого поколения Су-57 ВКС России продемонстрировали успешную работу в рамках спецоперации на Украине. Редакция обратила внимание, что истребители использовались не только в воздушных боях, но в нейтрализации украинских систем ПВО.