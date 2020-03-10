https://static.news.ru/photo/7d500eb4-62c1-11ea-b771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия поддержит обсуждение в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилия по борьбе с вирусом COVID-19. Об этом заявил постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич.

На пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Вена он заявил, что приветствовал бы «определённый интерес» к этой теме.

Эта тема, безусловно, тревожит всех и сильно ограничивает возможности многосторонних структур действовать по тем мандатам, которые существуют для них, — цитирует Лукашевича ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что власти не принимали решений об отмене июльских саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Таким образом, эпидемия коронавируса пока не повлияла на политическую повестку, писал NEWS.ru.