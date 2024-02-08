Наиболее востребованным форматом сотрудничества с ближневосточными партнерами для России является совместное производство оружия, сообщил ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, это касается, в частности, Саудовской Аравии, которая проявила интерес к партнерству с Россией на выставке World Defense Show. Российская госкомпания имеет большой опыт работы в рамках индустриального партнерства, добавил он.
Совместные разработка и производство вооружения и военной техники на сегодня являются наиболее востребованным форматом сотрудничества со стороны не только Саудовской Аравии, но и в целом ближневосточных стран. Мы предлагаем как совместно создавать новые образцы, так и локализовать производство разработанной в России новейшей продукции для ВВС, ПВО, сухопутных войск, военно-морского флота, — проинформировал гендиректор компании.
Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» показал на выставке World Defense Show в Эр-Рияде динамическую модель специализированной радиолокационной станции наблюдения космических объектов «Сула». Командно-вычислительный пункт способен обнаружить на расстоянии 1,5 тысячи км объект с размерами всего 10 см. Помимо этого, на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 концерн представил макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА.