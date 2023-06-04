Россия доведет начатое на Украине до конца: новости СВО на вечер 4 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ 4 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли убитыми около 595 военнослужащих. Уничтожены две артиллерийские системы М777, три гаубицы Д-20, две Д-30, шесть боевых бронированных машин, гаубица «Мста-Б», четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град». Средствами ПВО перехвачены две ракеты Storm Shadow, две ракеты «Точка-У» и 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Также уничтожен 21 украинский беспилотник.

Ночью российские войска нанесли групповой удар оружием воздушного базирования по объектам на аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами. Цель удара была достигнута, заявили в МО.

Высокоточным оружием был поражен цех по сборке беспилотников ВСУ под Днепропетровском. Также в ДНР в районах Серебрянки, Миньковки и Славянска уничтожены склады боеприпасов 63-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман». Кроме того, нанесен удар по командному пункту 24-й мехбригады ВСУ в районе Дзержинска и пунктам управления украинских войск под Славянском и в районе города Сумы. В Запорожской области в районах Темировки и Преображенки были поражены склады снарядов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ, в районе Полтавки нанесен удар по командно-наблюдательному пункту 102-й бригады территориальной обороны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-25

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за минувшую ночь силы ПВО на полуострове сбили пять украинских беспилотников, еще четыре были заглушены и посажены средствами РЭБ. Аксенов рассказал, что в Джанкое в результате падения дрона были выбиты стекла в трех частных домах и двух автомобилях. Возле одного из домов нашли БПЛА, который не взорвался, перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. По словам руководителя республики, жертв и пострадавших в результате налета дронов нет.

Россия должна довести СВО до конца и другой альтернативы нет, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на активизацию обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин работает практически круглые сутки, а закрытых мероприятий по украинской теме проводится столько, сколько главнокомандующему необходимо для осуществления общего руководства.

Шебекинский округ Белгородской области между тем вновь попал под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадавших, согласно предварительным данным, нет. В результате прямых попаданий пожары вспыхнули на территории рынка в центре Шебекино, в частном секторе и в районе зернохранилища. В Муроме снаряд попал в дом, в котором в этот момент никого не было. В Новой Таволжанке прилетело по крыше четырехэтажки, ДК и центральной площади. Незадолго до этого Гладков сообщал о работе ПВО над Белгородом.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Директор департамента соцполитики БелГУ Татьяна Никулина сообщила, что в общежитиях вуза поселили около 950 жителей приграничных населенных пунктов, среди них 58 детей. По ее словам, люди продолжают прибывать, приезжающих семьями стараются селить в одной комнате.

В Курской области чуть не украли дрова, заготовленные для участников СВО, рассказал глава региона Роман Старовойт. По его словам, за несколько часов для защитников подготовили более 40 кубометров древесины и некий мужчина пытался вывезти часть ее для собственных нужд.

Минобороны РФ разработало проект постановления, предполагающий возможность постановки или снятия граждан с воинского учета без посещения военкомата. Согласно инициативе, медицинское освидетельствование и обследование, психологический отбор и внесение изменений в документы будут проводиться при последующей явке в военкомат.

Украинцев тем временем начали увозить в военкомат прямо из очередей за гумпомощью, сообщило РИА Новости. По данным источника, такой способ мобилизации начал применяться в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Предположительно, такое устное указание поступило из Киева.

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