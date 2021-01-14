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Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Венесуэле

22:48, 14 января 2021
Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), принимавший участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», договорился с властями Венесуэлы о производстве препарата на территории страны.

Об этом рассказала вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на своей странице в Twitter. По её словам, обсуждение проходило в формате видеоконференции.

По поручению президента Николаса Мадуро мы провели рабочую встречу по <...> поставке и производству вакцины «Спутник V» в Венесуэле в первом квартале [2021] года, — написала она.

В переговорах принимали участие руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и его заместитель Александр Журавлёв.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссию прибыла очередная партия российской вакцины против COVID-19 в 20 тысяч доз, в настоящее время завершается проверка на соответствие препарата всем показателям качества.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

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