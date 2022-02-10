Москва будет настаивать в СБ ООН на выполнении Киевом Минских соглашений

Россия 17 февраля на заседании Совета безопасности ООН будет настаивать на выполнение Украиной Минских соглашений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как следовать этому документу, сообщает РИА Новости.

Мы считаем, что другого пути, кроме как выполнять Минские соглашения, одобренные СБ ООН, у Украины нет, и будем настаивать на этом на упомянутом вами заседании 17 февраля, — сказал Полянский.

10 февраля в Берлине прошла встреча политсоветников «нормандского формата». Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры закончились без ощутимых результатов и заявлений. Разногласия помешали согласовать документ по итогам 9-часовых переговоров.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.