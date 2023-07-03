Российскую компанию могут подключить к SWIFT FT: Евросоюз хочет подключить к SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка

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Руководство Евросоюза рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к системе международных платежей SWIFT, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, такая мера нужна для расчетов по операциям, которые связаны с поставками зерна из России. Таким образом ЕС хочет сохранить зерновую сделку, говорится в материале.

План, который был предложен Москвой, <...> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <...> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков, — говорится в тексте FT.

Авторы подчеркивают, что Россия является крупным игроком на рынках зерновых и масличных культур, а также в сфере удобрений, и потому страны ЕС желают продлить зерновую сделку. По словам собеседников газеты, руководство РФ также пытается добиться возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, снятия ограничений на страхование и перестрахование.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что с 18 июля зерновая сделка может прекратить действовать. По словам дипломата, страна не заинтересована в договоренностях, «которые не выполняются». Москва неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки.

В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти страны намерены провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Глава венгерского ведомства пожаловался, что основная часть украинского зерна остается в соседних с Украиной странах.