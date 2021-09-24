Российскую делегацию на Генассамблею ООН оставили без виз

Российская делегация испытала проблемы с получением американских виз для поездки на Генассамблею ООН. Несколько членов делегации и вовсе их не получили, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва будет добиваться выполнения Вашингтоном своих обязательств.

Визы выдавались не только с учётом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, — сказал Лавров.

76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что требование американских властей об обязательной вакцинации всех участников Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН впервые в истории создало прецедент, когда вопросы здравоохранения превращаются в инструмент политического давления в глобальном масштабе.

Как заявляют в США, одновременное собрание 190 человек в одном помещении, конкретно — в зале Генеральной Ассамблеи ООН, создаёт угрозу распространения коронавирусной инфекции «на высшем уровне» как в США, так и в тех странах, куда их главы вернутся по завершении саммита.