Российского туриста нашли мертвым в отеле Аланьи

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40-летний россиянин Сергей Касьянов был обнаружен мертвым в номере отеля в турецкой Аланье, сообщает BirGun. Причины смерти выясняются.

По информации газеты, гражданин России долгое время не выходил из номера, что вызвало подозрения у персонала отеля, расположенного в районе Оба. Сотрудники гостиницы открыли номер своим ключом, увидели неподвижное тело туриста и вызвали полицию.

Труп отправлен в институт судебной медицины провинции Анталья для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в ущелье Домбай-Ульген на территории Карачаево-Черкесской Республики найдено тело мужчины. Турист не вернулся в гостиницу после катания на горе Мусса-Ачитара. Отправившиеся на поиски спасатели обнаружили его без признаков жизни. Турист катался вне трассы.

До этого в Санкт-Петербурге прекратили поиски двух школьниц 14 и 15 лет. Они пропали из Купчино 17 марта, когда ушли гулять. Родители не могли до них дозвониться, поэтому обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». Девочек нашли в Москве.