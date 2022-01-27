Российского трэвел-блогера избили в Каире за снимок

В Каире избили популярного блогера-путешественника Арсения Котова. Об этом он сообщил в своём Instagram. Инцидент произошёл после того, как местный житель подумал, что россиянин сфотографировал его жену. После этого полиция заинтересовалась уже другими его снимками, мужчину задержали. Он просит связаться с МИД РФ.

Котов рассказал, что подрался с местным жителем во время фотопрогулки в одном из районов Каира, так называемом городе мусорщиков. Тот подумал, что путешественник сфотографировал его жену и попытался разбить камеру. Вскоре к потасовке присоединились приятели нападавшего. По словам Котова, ему наносили удары руками и ногами и кидали камни, но ему удалось убежать. В больнице блогеру наложили швы на голову. После чего он оказался в полицейском участке, из которого его до сих пор не отпускают.

Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района, пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации, — написал он.

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему так и не оказали никакой помощи. Теперь за помощью он обращается к своим подписчикам.

Ранее сообщалось об избиении в Мексике российского актёра, кинопродюсера и бывшего бойца UFC Олега Тактарова. Инцидент произошёл на юге страны в курортном штате Кинтана-Роо. Об этом ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский.