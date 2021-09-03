Российского предпринимателя заподозрили во вмешательстве в выборы в США

Российского предпринимателя Владислава Клюшина, который был арестован в марте в Швейцарии по запросу американских властей, подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на адвоката россиянина Оливера Сирика.

В Штатах считают, что Клюшин выступал руководителем операции российских спецслужб по вмешательству в выборы, а также был причастен к хакерским атакам на серверы Демократической партии.

Адвокат отметил, что в США россиянин является обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами. Ещё одним фигурантом дела является Иван Ермаков, который входит в состав руководства IT-компании «М13», принадлежащей Клюшину. По мнению американских властей, Ермаков может оказаться сотрудником Генштаба ВС России.

Юрист сделал акцент на том, что в суде материалы по делу Клюшина засекречены, хотя обычно подобные преступления получают широкую огласку. Адвокат полагает, что это сделано для сокрытия политических мотивов экстрадиции россиянина в США.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление юстиции Швейцарии одобрило запрос на выдачу Клюшина Штатам. Однако тот подал жалобу в суд. В то же время власти страны отклонили запрос Москвы на его экстрадицию в Россию.