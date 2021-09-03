Российского предпринимателя заподозрили во вмешательстве в выборы в США

Российского предпринимателя Владислава Клюшина, который был арестован в марте в Швейцарии по запросу американских властей, подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на адвоката россиянина Оливера Сирика.
В Штатах считают, что Клюшин выступал руководителем операции российских спецслужб по вмешательству в выборы, а также был причастен к хакерским атакам на серверы Демократической партии.
Адвокат отметил, что в США россиянин является обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами. Ещё одним фигурантом дела является Иван Ермаков, который входит в состав руководства IT-компании «М13», принадлежащей Клюшину. По мнению американских властей, Ермаков может оказаться сотрудником Генштаба ВС России.
Юрист
Ранее сообщалось, что Федеральное управление юстиции Швейцарии одобрило запрос на выдачу Клюшина Штатам. Однако тот подал жалобу в суд. В то же время власти страны отклонили запрос Москвы на его экстрадицию в Россию.