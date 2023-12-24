Российского поверенного вызвали в МИД Ирана из-за спора об островах МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России из-за заявления РАФС

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Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах в России в Тегеране из-за заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), сообщило ведомство. Ему была вручена нота протеста, так как в итоговом документе упоминался вопрос принадлежности трех островов — Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Они являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В заявлении говорилось, что участники РАФС нацелены на «поддержку усилий» для мирного урегулирования вопроса. В МИД в свою очередь уточнили, что российскому дипломату напомнили о необходимости уважительного отношения к суверенитету и территориальной целостности Ирана.

Представитель МИД подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста временному поверенному в делах Чехии в России Йиржи Чистецки. Причиной стало введение санкций в отношении ФГУП «Госзагрансобственность». Ведомство «жестко указало» дипломату на недопустимость подобного правового произвола.