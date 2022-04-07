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Российского посла вызвали в МИД Канады из-за ситуации в Буче

10:04, 07 апреля 2022
Российского посла вызвали в МИД Канады из-за ситуации в Буче Буча. Украина Фото: Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press
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Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в канадский МИД из-за ситуации в украинском городе Буча, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что Канада в данной ситуации занимает «максимально жёсткую и ультимативную» позицию и поддерживает версию Киева о произошедшем.

Сегодня был приглашён к первому замминистра иностранных дел Марте Морган, которая заявила политический демарш о ситуации на Украине в контексте специальной военной операции РФ, среди прочего сделав ударение на ситуации в Буче,констатировал Степанов.

По словам главы российской дипмиссии, канадская сторона поддержала версию Киева и потребовала вывести войска, прекратить спецоперацию и предпринять усилия по урегулированию кризиса на Украине посредством дипломатических переговоров. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что российская сторона предоставила достаточно доказательств непричастности к событиям в Буче. По её словам, украинские военные всё чаще нападают на Россию в информационном поле, применяя «методы провокации и дезинформации».

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