Российского посла вызвали в МИД Германии

Российского посла Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии из-за провокации в Буче, подготовленной украинскими националистами. В посольстве РФ отметили, что в «изложении Берлина» ответственность за «военное преступление» возложили на российских солдат.

Со своей стороны выразили категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буче, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличён в распространении недостоверной информации, — сказано в ответе российских дипломатов немецкому министерству.

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа». Обращаясь к российскому посольству, она добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».

Ранее о высылке дипломатов из Германии написала немецкая газета Bild. По информации издания, власти страны планировали выслать 100 российских дипломатов.

4 апреля стало известно, что Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.