Посольство РФ в Польше подтвердило вызов главы дипмиссии в МИД страны

Посольство России в Варшаве подтвердило РИА Новости факт вызова главы дипмиссии в МИД Польши. Поводом для этого мог стать список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже: Польша потребовала их высылки, однако в российском посольстве сообщения о высылке дипломатов оставили без комментариев.

Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД, — заявил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

Как сообщалось, агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае их высылки Москва даст соответствующий ответ. Детали возможных контрмер она раскрывать не стала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что решение выслать российских дипломатов из Варшавы не останется без ответа. По его словам, подобные действия властей Польши говорят о продолжении падения отношений между двумя странами